Москва, 7 апреля, 2017, 08:48 — ИА Регнум.

Отдав приказ нанести ракетный удар по сирийской авиабазе, Дональд Трамп на деле показал, против кого воюют США в Сирии. Как передает корреспондент ИА REGNUM 7 апреля, об этом заявил первый зампред комитета Совфеда по обороне Франц Клинцевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

«Что называется, маски сброшены. По сути дела, американский президент своим первым же реальным поступком на этом посту свел на нет все попытки разрешить конфликт в Сирии мирным путем. Оправдались наши самые мрачные прогнозы. Уверен, что террористы потирают руки. О лучшем подарке они и не мечтали», — говорит сенатор.

Он не исключает, что эти действия США могут самым неблагоприятным образом сказаться на российско-американских отношениях, на ситуации в мире в целом.

«В России, разумеется, никто бряцать оружием не собирается, но соответствующие выводы будут сделаны. По крайней мере надо быть готовыми к другим резким движениям Трампа. Возможны любые неожиданности», — заключил Клинцевич.

После американской атаки речь шла об одном погибшем пилоте истребителя. Однако, по последним данным, погибли пять военнослужащих армии САР, в том числе высокопоставленный генерал. Ранения получили семь человек, среди них мирные жители.