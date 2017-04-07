Амстердам, 7 апреля, 2017, 08:50 — ИА Регнум. В Нидерландах покупатели обнаружили в сети магазинов по продаже товаров повседневного спроса Kruidvat детские книжки-раскраски с изображением зигующего Адольфа Гитлера, пишет NL Times.

Адольф Гитлер выступает на митинге

После того как фото картинки были размещены пользователя в Facebook, руководство сети призвало покупателей возвратить книжки, пообещав вернуть потраченные деньги.

Всего было продано несколько десятков экземпляров — книга продавалась полдня. «Мы постараемся выяснить, как все это могло произойти», — говорится в сообщении Kruidvat.

Издательство Trifora выпустило раскраску Kleuren op code Torens («Рисуем по символам») с изображением многих известных политических лидеров и ученых. Так, в книге есть Нельсон Мандела, Авраам Линкольн и Альберт Эйнштейн.

В соцсетях отмечается, что изображение Гитлера, которое нужно раскрасить, находится в разделе «футбол». Видимо, потому, что рядом с ним нарисован земной шар в виде футбольного мяча.

Руководство издательства тоже извинилось за инцидент.