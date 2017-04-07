Москва, 7 апреля, 2017, 08:26 — ИА Регнум. Российская валюта оказался под давлением. И даже тот факт, что индекс доллара упал после неоднозначного протокола ФРС США не смог сдержать е падение, отметила. аналитик ГК Forex Club Ирина Рогова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Пара USD/RUB 6 апреля поднималась до уровня 56,53, но впоследствии откатилась, получив поддержку со стороны нефтяной динамики. 7 апреля будут опубликованы данные по рынку труда США», — сказала Рогова.

«В случае, если цифры будут достаточно сильными, пара USD/RUB может продолжить рост в район уровня 57,00 на фоне ожиданий того, что Федрезерв может ускориться в деле повышения ставки», — полагает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, на 7 апреля ЦБ РФ повысил официальные курсы доллара США и евро. Доллар подорожал к рублю на 54,29 копейки и составил 56,4369 рубля. Евро вырос на 7 апреля на 38,79 копейки — до 60,0827 рубля.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро) увеличилась на 47,31 копейки — до 58,0775 рубля.