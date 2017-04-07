Калининград, 7 апреля, 2017, 08:23 — ИА Регнум. Калининград завтра, 8 апреля, проводит траурное мероприятие «Вместе против террора», посвященное памяти жертв теракта в Петербурге 3 апреля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе мэрии, уведомление о проведении акции подано областным Советом ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов.

YouTube Площадь Победы в Калининграде

«В соответствии с действующим законодательством траурное мероприятие согласовано распоряжением администрации Калининграда, — сообщили в учреждении. — В целях обеспечения безопасности дорожного движения планируется кратковременное закрытие движения автотранспорта по некоторым центральным улицам Калининграда».

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что накануне председатель Общественной палаты Калининградской области Тамара Кузяева попросила глав муниципалитетов принять участие в траурном мероприятии.

Напомним, что сразу после теракта федеральные СМИ ссылкой на источник в «Единой России» сообщили, что власти готовятся провести 8 апреля митинги против терроризма во всех крупных городах России. В акциях должны принять участие все парламентские партии, а шествия пройти по тем же местам, где 26 марта были акции протеста от Навального.

В свою очередь пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Кремль не давал указаний региональным властям проводить 8 апреля антитеррористические митинги.