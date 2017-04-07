Москва, 7 апреля, 2017, 08:14 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Торги на Мосбирже 6 апреля открылись ростом по доллару и евро. В начале торговой сессии трейдеры находились под действием новостного фона среды, когда цена на нефть марки Brent снизилась до 53,96 (-1,99%) после публикации отчета по запасам нефти Минэнерго США.

По итогам дня баррель Brent подорожал на 1,53%, до $54,85, вернувшись в область многонедельных максимумов. Несмотря на дорожающую нефть, пара доллар/рубль провела день в боковом тренде со средней ценой 56,38 руб., что позволило рублёвой стоимости бочки вернуться к уровню 3143 руб.

Российская валюта укрепилась к евро на 0,29%, до 60,01 руб. Остаться в плюсе рублю помогли глава ЕЦБ Марио Драги, слабость евро на рынке Форекс и рост нефтяных котировок, считает аналитик Альпари Владислав Антонов. В своем выступлении Драги заявил, что пересмотра монетарной политики ЕЦБ на данном этапе не требуется. В течение двадцати минут курс евро/доллар упал на 48 пунктов, до 1,0629.

Стоит заметить, что покупатели валюты проигнорировали заявления министра экономического развития РФ Максима Орешкина. Он полагает, курс рубля сейчас значительно отклонился от своего «модельного уровня» в сторону переукрепления и должен снизиться к концу года до 68 рублей за доллар.

17 февраля, когда он говорил о чрезмерном росте курса рубля, рубль подешевел к доллару на 1,5%, до 58,55 руб. За полтора месяца национальная валюта подорожала на 3,75%.

Сегодня, 7 апреля, баррель Brent стоит $55,71 против азиатского максимума $56,05. Нефть подорожала из-за повышенного спроса на защитные активы после нанесения США ракетного удара по Сирии и падения курса доллара.

Несмотря на скачок цен на нефть до $56, торги на Мосбирже, скорее всего, откроются ростом по валютам в районе 56,80 руб. за доллар и 60,45 руб. за евро. Если рубль переживет бегство от рисков на открытии, то курсы валют к концу сессии вернутся к уровням закрытия 6 апреля.

Трейдеры на внутреннем валютном рынке проявляют низкую активность в связи со встречей Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином, а также ожиданием выхода данных по американскому рынку труда.