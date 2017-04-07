Тель-Авив, Израиль, 7 апреля, 2017, 08:10 — ИА Регнум. В Израиле на 42-м году жизни скончался писатель и журналист Александр Гаррос. Последние два года он боролся с раком.

Скриншот со страницы ast.ru Александр Гаррос

Об этом сообщила в своем Facebook его жена Анна Старобинец. Она уточнила, что кремация пройдёт в Израиле, урну с прахом вывезут в Латвию.

Гаррос родился в 1975 году в Новополоцке (Белорусская ССР). В 1994 году он поступил на филологический факультет Латвийского университета, затем учился в МГУ на факультете журналистики.

Работу журналистом он начал в 1993 году в журнале «Эксперт», там Гаррос был редактором отдела культуры. Также он работал в журнале «Вокруг света» и сотрудничал с проектом «Сноб», журналами «Русский репортер», GQ, «Сеанс».

Жил в Москве с 2006 года. В соавторстве с писателем Алексеем Евдокимовым Гаррос написал четыре романа: «Чучхе», «Фактор Фуры», «(Голово)ломка» и «Серая слизь».

В 2003 году «(Голово)ломка» получила премию «Национальный бестселлер». Летом 2016 года у писателя вышел сборник под названием «Непереводимая игра слов», также Гаррос написал путеводитель для туристов по Риге.

В 2015 году у Гарроса диагностировали злокачественную опухоль пищевода. Лечиться писатель и журналист поехал в Израиль, средства на лечение жена собирала в социальных сетях.

Об ухудшении его состояния стало известно вечером 6 апреля, ему стало трудно дышать, начались отеки. Вечером в это день Александр Гаррос скончался.