Вашингтон, 7 апреля, 2017, 07:55 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Дональд Трамп

Американский президент Дональд Трамп в юные годы ездил на метро, зацепившись между вагонами, пишет газета The New York Times.

«Я хорошо знаю метро. Я обычно ездил, зацепившись между вагонами», — поделился воспоминаниями Трамп.

Трамп жил в районе Куинс (Нью-Йорк) и на метро добирался до школы, которая находилась в другом районе города — в Форест-Хиллзе. Ему нужно было проехать несколько остановок.

Как уточнил американский президент, его родители не слишком обрадовались, узнав об этом. «Но мне это нравилось. Это было в старое доброе время», — сказал он.

Зацепинг, или проезд снаружи транспортных средств, часто приводит к несчастным случаям. Одним из ярких примеров является гибель подростка в августе 2016 г. в Московской области.

На станции Хотьково на крыше вагона поезда обнаружили труп подростка, погибшего от удара током.

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