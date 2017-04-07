Улан-Удэ, 7 апреля, 2017, 08:39 — ИА Регнум. Экологические активисты из 30 стран мира выступили против строительства ГЭС на Селенге. Об этом ИА REGNUM сегодня, 7 апреля, сообщил российский координатор коалиции «Реки без границ» Александр Колотов.

Kirsten Buerger Байкал

По его словам, экологи призывают не допустить строительства крупных плотин в бассейне реки Селенга — крупнейшем притоке озера Байкал. Соответствующее обращение направлено руководству Монголии и Всемирного банка. Экологи потребовали не нарушать нормы международного права и не создавать в регионе новые социально-экологические риски.

«Мы требуем от вас выполнения международных обязательств и норм по непричинению ущерба и предотвращению потенциальной угрозы всемирным запасам пресной воды, а также по обеспечению сейсмической безопасности. Прекратите поддерживать планируемые гидроэлектростанции в бассейне Селенги!», — приводит общественное объединение «Плотина.Нет!» фрагмент письма, адресованного президенту и премьер-министру Монголии, а также президенту Всемирного банка.

Инициатором обращения выступило монгольское отделение международной экологической коалиции «Реки без границ» (Rivers without Boundaries — Mongolia). Уточняется, что подписи под письмом поставили 79 участников международного экологического съезда защитников рек Rivergathering, который состоялся в конце марта 2017 года в Грузии.

«Без преувеличения можно сказать, что вопрос строительства ГЭС на Селенге перестает быть предметом обсуждения только двух стран — Монголии и России ‑ и по-настоящему выходит уже на международный уровень. Если Всемирному банку все же удастся преодолеть сопротивление экологов и местных жителей, то решение по строительству селенгинских ГЭС будет означать, что крупный капитал перестает считаться с нормами международных природоохранных конвенций, и теперь любые свободно текущие реки во всем мире могут стать следующей целью для гидростроителей», — прокомментировал Александр Колотов.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Бурятии в марте прошли общественные слушания по реализации монгольских проектов «Шурэнская ГЭС» и «Регулирование стока реки Орхон и строительство комплекса водохранилищ». Всего в общественных слушаниях приняли участие более 1300 человек. Заключительное совещание состоялось в Улан-Удэ 31 марта.

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В рамках слушаний жители Бурятии четко обозначили свою позицию. По мнению экологов и представителей общественности, строительство ГЭС в Монголии может напрямую повлиять на состояние озера Байкал, причем крайне негативно. По словам представителя Бурятского регионального объединения по Байкалу Натальи Тумуреевой, на данный момент в районе Селенги и Байкала и так наблюдается маловодный период: «Высыхает пойма реки Селенга, горят торфяники, омуля становится меньше». Все эти уже существующие проблемы в результате строительства ГЭС в Монголии могут увеличиться в разы, подчеркнула она.

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По информации объединения «Плотина.Нет!», в мае общественные слушания по проектам строительства монгольских ГЭС должны состояться в населенных пунктах Иркутской области: «Итоговые протоколы уже прошедших слушаний показывают, что подавляющее большинство их участников выступают категорически против строительства плотин в бассейне крупнейшего притока Байкала — реки Селенга».

Справка: озеро Байкал включено в список объектов Всемирного природного наследия ЮНЕСКО (1996 г.). В Байкал впадают около 350 рек, постоянно несущих свои воды в озеро. Длина озера — 636 км, наибольшая ширина — 79,5 км, наименьшая — 25 км. Площадь водного зеркала озера — 31 500 км2, что примерно равно площади Бельгии. Байкал является самым глубоким озером мира (максимальная глубина — 1 637 м). Озеро сформировалось около 30 млн лет назад и является древнейшим озером мира. В Байкале сосредоточено 23 тыс. км3 или 20% мировых запасов поверхностных пресных вод.