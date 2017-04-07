Донецк, 7 апреля, 2017, 07:36 — ИА Регнум.



Andrew Butko Моторола

Заказчиком убийства командиров донбасского ополчения Арсена Павлова (Моторолы) и Михаила Толстых (Гиви) является начальник департамента контрразведки СБУ Алексей Петров, заявила 6 апреля пресс-секретарь Министерства госбезопасности ДНР Мария Петрова, передает телеканал «Россия 24».

Петрова сообщила: спецслужбы ДНР располагают сведениями, что на Украине существуют специальные отряды, специализирующиеся на ведении террористической войны против Донбасса. Финансирование этих отрядов идет из США.

«Нам известно, что Алексей Петров, будучи заместителем начальника контрразведки СБУ, отвечал за формирование и работу таких подразделений, в том числе подготовку диверсионных групп для совершения террористических актов на нашей территории», — сказала представитель МГБ.

Как сообщает Петрова, вскоре после убийства Михаила Толстых, а именно 14 февраля 2017 г., решением президента Украины Петра Порошенко Петров получил повышение: его назначили начальником департамента контрразведки.

Как поясняют в МГБ ДНР, это было сделано за его «заслуги перед украинской властью».

«Данный факт свидетельствует о том, что Петр Порошенко лично санкционирует убийства граждан ДНР», — сказала представитель МГБ.

Петров и сейчас координирует организацию терактов против донбассцев. К тому же, находясь на новой должности, он напрямую согласовывает свои действия как с Василием Грицаком, председателем СБУ, так и с американскими представителями.

Как отметила Петрова, МГБ ДНР сделает все, чтобы не позволить новым террористическим группам проникнуть на территорию Донбасса. Виновные в преступлениях ответят за свои действия — это касается и Алексея Петрова.

Напомним, командир батальона «Спарта» Моторола убит 16 октября 2016 г. в Донецке. Он погиб в лифте своего дома — от взрыва.

Командир батальона «Сомали» Гиви погиб 8 февраля 2017 г. в Донецке. Взрыв прогремел в его рабочем кабинете.