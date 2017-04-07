Дамаск, 7 апреля, 2017, 07:27 — ИА Регнум.



Скриншот с видео USS Ross Launches Tomahawk Strike jnSyrian Air Base Ракетный удар США по Сирии

Пентагон обнародовал короткий видеоролик пуска крылатых ракет Tomahawk по базе правительственных войск Сирии в провинции Хомс.

На кадрах, размещенных на портале YouTube, показан ночной старт ракет с кораблей американских ВМС, а также начало траектории их полета.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 апреля Вооруженные силы США нанесли ракетные удары по авиабазе «Шайрат» в сирийской провинции Хомс. С кораблей в Средиземном море в период между 3 и 4 утра по московскому времени было выпущено 59 ракет Tomahawk.

Глава Белого дома Дональд Трамп назвал ракетный удар по Сирии защитой национальных интересов США, в которые входит «задача предотвращения использования смертоносного химического оружия».

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