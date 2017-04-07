Вашингтон, 7 апреля, 2017, 07:22 — ИА Регнум. Бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон ищет работу, которая была бы ей интересна, сообщает CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Хиллари Клинтон

Вновь выставлять свою кандидатуру на какую-либо выборную должность экс-госсекретарь США не собирается. Говоря о своих планах, Клинтон заявила, что у нее их вообще нет кроме того, чтобы «найти себе интересное занятие».

«Я присматриваю для себя то, чем будет интересно заниматься. Я не считаю, что такого рода занятие будет включать выборную должность», — сказала Клинтон на форуме «Женщины в мире» в Нью-Йорке.

Ранее бывшая помощница Клинтон, президент вашингтонской аналитической организации Центр за американский прогресс Нира Тэнден сказала, что Клинтон хочет заняться социальными вопросовами в стране, в том числе — помощью несовершеннолетним и нуждающимся семьям.

Напомним, что после сокрушительного поражения на президентских выборах, победителем которых стал действующий президент Трамп, госпожа Клинтон долгое время держалась в тени. Она не давала комментариев и не выступала на публике.

Однако в начале марта Клинтон сообщила, что хотела бы вернуться к «общественной деятельности». Первое публичное выступление Клинтон после выборов произошло 18 марта, на встрече Сообщества ирландских женщин в Пенсильвании, приуроченной к Дню святого Патрика.