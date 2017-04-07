Барнаул, 7 апреля, 2017, 05:31 — ИА Регнум. В Алтайском крае актуализировали программу «Развитие газоснабжения и газификации Алтайского края на период с 2016 по 2020 год», сообщает официальный сайт региона. В текущем году, во взаимодействии с компанией «Газпром», которая планирует инвестировать в развитие системы газоснабжения региона более 4,4 миллиарда рублей, регион запланировал построить 34 объекта газификации и ввести в эксплуатацию 83 километра газовых сетей, включая 24 котельные. Эта работа позволит перевести на природный газ более 4 тысяч домовладений.

Светлана Шаповалова Алтай

В рамках развития курортного субкластера «Белокуриха-2» и туристического субкластера «Сибирское подворье», в текущем году ожидается завершение строительства газопровода высокого давления, что позволит газифицировать резидентов туристического и курортного кластеров вблизи курорта федерального значения Белокурихи.

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Помимо этого модульная котельная появится на родине Василия Шукшина, в селе Сростки Бийского района. Возведение новых объектов начнется также в поселке Борзовая Заимка Центрального района Барнаула, Новоалтайске, поселке Гордеевский Троицкого района, поселках Кировский и Точильное Смоленского района, сел Октябрьское, Бобровка и Боровиха Первомайского района.

Как уже сообщало ИА REGNUM, на территории Алтайского края природным газом газифицировано более 70 населенных пунктов, в том числе, 4 города (Барнаул, Бийск, Новоалтайск, Белокуриха). Общая численность населения, использующего природный газ, составляет порядка 400 тыс. человек. Уровень газификации территории края природным газом жилищного фонда, подлежащего газификации, составляет 14,7%.

Всего с начала газификации на территории региона построено более 4,3 тыс. км газораспределительных сетей.