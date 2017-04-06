Москва, 7 апреля, 2017, 02:46 — ИА Регнум.



Минобороны России Авиагруппа ВКС РФ на аэродроме «Хмеймим» в Сирии

Доходы террористов в Сирии от торговли углеводородами в 2016 году сократились наполовину из-за действий Воздушно-космических сил России. Об этом заявил замглавы департамента новых вызовов и угроз МИД России Дмитрий Феоктистов в ходе выступления в Организации американских государств (ОАГ), передаёт телеканал RT.

«Уничтожение инфраструктуры ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в том числе 200 нефтеперерабатывающих заводов и трёх тысяч цистерн, позволило существенно снизить финансовые возможности группировки», — сказал представитель МИД.

По его словам, в настоящее время боевики вынуждены искать для себя новые источники доходов, одним из которых стал незаконный оборот наркотиков в Афганистане.

Напомним, в декабре минувшего года в МИД России сообщали, что годовой доход террористов в Сирии от контрабанды нефти, по оценкам экспертов, составил порядка $450 млн. В свою очередь в Минфине США заявляли о падении нефтяных доходов группировки до $250 млн.

Вместе с тем, торговля углеводородами является далеко не единственным источником поступления средств для террористов. Существенные доходы исламисты имеют также от торговли оказавшимися в их распоряжении культурными ценностями, поборов с населения на подконтрольных им территориях, торговли сельхозпродукцией и других источников.

Отметим, что российская сторона неоднократно выступала за введение в соответствии со статьёй 41 Устава ООН «всеобъемлющего торгово-экономического эмбарго» в отношении подконтрольных террористам территорий, которое предусматривало бы санкционные меры в отношении его нарушителей.