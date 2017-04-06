Вашингтон, 7 апреля, 2017, 02:24 — ИА Регнум.



Redstate.com Рекс Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе предстоящего визита в Москву может провести встречу с представителями российской оппозиции, сообщил 6 апреля журналистам представитель Госдепартамента.

Вместе с тем отмечается, что график поездки главы внешнеполитического ведомства США в Россию до сих пор прорабатывается, и однозначно анонсировать что-либо на этот счёт преждевременно.

В конце марта, напомним, официальный представитель Белого дома Шон Спайсер на брифинге отказался комментировать возможность встречи Рекса Тиллерсона с российскими политическими активистами и представителями оппозиции, предложив журналистам обращаться по данному вопросу в Госдепартамент или Совет национальной безопасности США.

Госсекретарь США должен прибыть с двухдневным официальным визитом в Москву 11 апреля. На данный момент подтверждены его встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД России Сергеем Лавровым.

Ранее Путин заявил, что намерен обсудить с Тиллерсоном вопросы борьбы с терроризмом. При этом российский лидер отметил, что для успешного противостояния террористической угрозе необходимо взаимодействие не только с Госдепартаментом, но также с ЦРУ и Пентагоном.

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