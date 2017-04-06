Петропавловск-Камчатский, 7 апреля, 2017, 02:12 — ИА Регнум. На Камчатке в закрытом городе подводников — Вилючинске у супружеской пары в гараже изъяли почти 2 тыс. литров спиртосодержащей продукции. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM, СКР возбудил дело за хранение и сбыт опасного для здоровья людей алкоголя.

Стеклянная тара

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Операцию проводили сотрудники полиции. «Злоумышленников задержали в момент продажи очередной партии. В гараже нашли около двух тысяч литров алкоголя (вино, водка, мартини, коньяк, 200-литровые бочки со спиртом), которые задержанные реализовывали, давая объявления в интернете», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в МВД региона.

В СКР уточнили, что вся спиртосодержащая жидкость была разлита в емкости по 3, 5, 10 и 200 литров.

«Согласно результатам экспертизы, изъятая спиртосодержащая жидкость признана опасной для жизни и здоровья потребителей в связи с наличием токсичных примесей», — сказали в ведомстве.

Расследование уголовного дела продолжается. Если вина супругов будет доказан в суде, им может грозить до шести лет лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта на борту судна на Камчатке было обнаружено четыре трупа. Еще пятерых госпитализировали. Через несколько часов один из них скончался. Анализ крови показал наличие в организме метанола. Врачи рассказали, что у всех госпитализированных признаки отравления именно этим веществом.