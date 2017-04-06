Ростов-на-Дону, 7 апреля, 2017, 01:48 — ИА Регнум. Взрыв возле школы в Ростове-на-Дону был не терактом, а преступлением на почве бытового конфликта, заявили в Национальном антитеррористическом комитете. В настоящее время преступник, изготовивший и подбросивший взрывное устройство, задержан.

Александр Кочетов ИА Красная Весна Место происшествия, Ростов-на-Дону

Следствием установлено, что взрывное устройство изготовил и подбросил на пути следования пострадавшего его знакомый, с которым у него возник бытовой конфликт на почве личных неприязненных отношений. Предпринятыми мерами было оперативно установлено место нахождения подозреваемого, в настоящее время он задержан. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на представителя НАК.

Как уже сообщалось ИА REGNUM, 6 апреля около 7.20 утра 46-летний житель Краснодарского края, находясь на пересечении переулка Нахичеванский и улицы Социалистической, подобрал предмет, похожий на фонарик, который оказался самодельным взрывным устройством, сработавшим у него в руках. Пострадавший госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи с тяжелыми травмами. Ему ампутировали кисть правой руки, у него оторваны пальцы на левой руке, а также осколочные ранения брюшной полости.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Ответственность перед законом злоумышленник понесет по ч. 3 ст. 30, п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 1 ст. 222−1 УК РФ («Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств» и «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом»).