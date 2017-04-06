Пекин, 7 апреля, 2017, 01:05 — ИА Регнум.

Китайский лидер Си Цзиньпин вечером 6 апреля прибыл в курортный город Палм-Бич, расположенный в штате Флорида на юго-востоке США, чтобы провести свою первую встречу с президентом США Дональдом Трампом, сообщает информационное агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM

Самолет главы государства с первой леди Китая Пэн Лиюань и другими членами делегации на борту приземлился в международном аэропорту Палм-Бич.

Во время своего двухдневного визита в солнечную Флориду Си планирует провести переговоры и обменяться с американским президентом взглядами по ключевым региональным и глобальным вопросам, поделиться опасениями, а также высказаться о его видении развития двусторонних связей. Встреча будет проходить в поместье американского лидера «Мар-а-Лаго», которое сам Трамп называет «южным Белым домом».

Си и Пэн также примут участие в банкете, организованном в честь их приезда первой леди США Меланией Трамп, заявил заместитель министра иностранных дел КНР Чжэн Цзэгуан во время пресс-конференции 31 марта.

«Встреча окажет большое влияние на оформление китайско-американской дружбы в новую эпоху, продвигая развитие двусторонних связей здоровым и стабильным способом с новой отправной точки, принеся мир, стабильность и процветание Азиатско-Тихоокеанского региона, равно как и всего мира», — заявил Чжэн.

Напомним, что в преддверии встречи лидеров США и Китая госсекретарь США Рекс Тиллерсон провел телефонные переговоры с высокопоставленным китайским советником Ян Цзечи, где стороны достигли взаимопонимания по вопросу необходимости выстраивания двусторонних отношений.

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Китайские эксперты, однако, уверены, что команда Трампа еще не приведена к общему знаменателю, в связи с чем в ее рядах бытуют порой совершенно разные точки зрения касательно судьбы взаимоотношений двух держав. В связи с этим перед председателем Си стоит сложнейшая задача выявить наиболее влияющую на американского лидера фигуру и понять, кто является его «ушами», кто входит в ядро его команды, и с кем имеет смысл выстраивать отношения. В качестве одной из таких фигур рассматривается зять и ближайший советник американского президента Джаред Кушнер.

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