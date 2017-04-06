Нью-Йорк, США, 7 апреля, 2017, 01:07 — ИА Регнум.



Beshr Abdulhadi Сирия

Россия созвала консультации Совета безопасности ООН для обсуждения проекта резолюции по ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил пресс-секретарь постпредства России при ООН Фёдор Стржижовский, передаёт телеканал RT.

По словам пресс-секретаря, начало консультаций назначено на 18:30 по местному времени (01:30 мск, 7 апреля).

Напомним, Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил Сирии ранее заявила о гибели 80 человек и ранении ещё 200 в результате химической атаки в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб, ответственность за которую они возложили на правительственные силы Сирии. Командование сирийской армии отвергло обвинения в свой адрес.

По сведениям российских военных, авиация Сирии нанесла удар по крупному складу боеприпасов и военной техники террористов на окраине Хан-Шейхуна, где в том числе находились цеха по производству фугасов с отравляющими веществами.

США, Франция и Великобритания внесли в Совет безопасности ООН проект резолюции по инциденту в Идлибе, в котором ответственность за инцидент возлагается на Дамаск. Российская сторона предложила свой проект. Как сообщили в постпредстве России при ООН, документ нацелен на «реальное проведение расследования, а не на назначение виновных до того, как будут установлены факты».

6 апреля в штаб-квартире ООН сообщили, что на заседании Совета безопасности планируется обсуждать новый, компромиссный проект резолюции, составленный на основе проекта западной тройки и российского документа.

США и Великобритания тем временем заявили, что намерены самостоятельно «искать справедливости для жертв химических атак» и «действовать другими путями», если ООН окажется «неспособной организовать коллективные действия». С соответствующими заявлениями выступили представители Вашингтона и Лондона при ООН Никки Хейли и Меттью Райкрофт.