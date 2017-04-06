Белград, 7 апреля, 2017, 01:06 — ИА Регнум.



Маршал Иосип Броз Тито в 1960 году

Одержавший победу на президентских выборах в Сербии действующий премьер-министр страны Александр Вучич заявил о планах по созданию единого экономического и рыночного пространства на территории бывшей Югославии, которое также будет включать в себя Албанию. Об этом он рассказал в своём первом после выборов интервью, которое он дал американскому изданию Politico.

«Если все остальные согласятся на это, мы сможем создать общий рынок в 20 миллионов человек. Это довольно значительный рынок. Мы сможем привлечь гораздо больше инвесторов, чем могли до этого. Я думаю, что другие это понимают», — сказал Вучич.

На вопрос журналиста о том, не пытается ли он «воссоздать Югославию», сербский премьер отметил, что «речь идёт о старой Югославии, плюс Албания». «Это политическая идея, но она не ставит под угрозу чей-либо суверенитет. Это увеличит наши экономики», — подчеркнул он.

«Нам нужны ежегодные темпы роста в 4−5%, а не на 3% в год. Этого недостаточно», — добавил Александр Вучич.

Он отметил, что странам Балканского региона нужно «самостоятельно жить до того, как они войдут в ЕС». «Мы должны твёрдо придерживаться курса на Евросоюз, но в то же время мы должны сделать что-то для активизации регионального сотрудничества», — подчеркнул Вучич.

«Я приведу вам практический пример. Скажем, у нас есть молочный завод. Он экспортирует йогурт, молоко и сыры в Боснию. Их грузовики вынуждены ждать не менее 36 часов на сербско-боснийской границе для прохождения всех инспекций, и мы не знаем, почему так. Все наши компании и другие экономили бы по меньшей мере 7% всех операционных расходов, если бы мы согласились на это», — сказал он.

На вопрос о том, как он собирается реализовать все свои планы, учитывая сохраняющуюся напряжённость между странами региона, будущий президент Сербии отметил: «Тито же смог сделать это. Он был коммунистическим диктатором, но очень умным парнем. Слесарь — вы можете себе представить? Но он был очень умён, он знал, как объединить людей… И это то, что нам нужно. Нам необходимо объединить людей».

Говоря о рисках конфликтов на Балканах, Вучич отметил, что «что бы ни случалось в Косово, это всегда происходит между сербами и албанцами». «И если хотя бы одна сторона мыслит разумно, вы сможете избежать большинства проблем. Но в Боснии мы наблюдаем три стороны, и с этой ситуацией нелегко справиться. Совсем нелегко… Босния — вот настоящий бочонок с порохом», — сказал он.

При этом Александр Вучич уверен, что опасения относительно возможного референдума о независимости Республики Сербской в Боснии и Герцеговине не имеют под собой оснований. «Никаких референдумов об отделении не будет. Это то, что я слышал от Милорада Додика (президент Республики Сербской — ред.) буквально два дня назад в Мостаре, где происходил обед с премьер-министрами региона. Возникнут новые риски — хорватско-боснийские отношения. Вот что может дать искру некоторым другим проблемам», — отметил премьер Сербии.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Вучич, по предварительным данным, одержал победу в первом туре на состоявшихся 2 апреля президентских выборах в Сербии, набрав более 55% голосов.

Четвёртый день в Белграде и других крупных городах Сербии продолжаются многотысячные акции протеста против итогов президентских выборов. Демонстрации, в которых принимают участие главным образом молодые люди — студенты и школьники, организуются через сообщество «Протест против диктатуры 2017» в социальной сети Facebook.

Участники акций не используют символики каких-либо политических сил, и до сих пор остаётся непонятным, кто является организатором акций протеста. Между тем аналитики склоняются к тому, что организаторов волнений следует искать за океаном, отмечая, что ни Брюсселю, ни Москве не выгодно обострение обстановки в Сербии.

Отметим, что издание Informer прямо обвинило в организации протестов американского миллиардера Джорджа Сороса, сообщив со ссылкой на источники, что Фондом Сороса на данные цели было выделено $10 млн. После этого акции протеста прошли и перед зданием этого агентства.