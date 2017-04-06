Киев, 7 апреля, 2017, 01:05 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Кличко

В Киеве инициативная группа граждан начала собирать подписи за отзыв мэра города Виталия Кличко. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщает издание depo. uaсо ссылкой на материалы группы.

Сообщается, что 5 апреля в Украинском доме состоялось собрание избирателей по отзыву киевского городского главы Виталия Кличко. Инициативная группа территориальной громады Киева выступила за отзыв киевского городского главы и досрочное прекращение его полномочий по народной инициативе.

Инициативная группа считает, что киевляне устали терпеть непрофессионализм Кличко, отсутствие стратегической перспективы развития столицы, снижение социальной защищенности жителей города, катастрофическое состояние инфраструктуры, хищения бюджетных средств, лоббирование интересов олигархов-застройщиков и невыполнение мэром предвыборной программы.

Издание указывает, что сбор подписей за отзыв мэра — это прецедент для Украины, так как раньше подобного не было.

Уточняется, что за досрочное прекращение полномочий Кличко высказались 428 членов территориальной общины Киева.

Согласно украинским законам, членами инициативной группы могут быть киевляне, которые участвуют в выборах мэра. Порядок такой народной инициативы регламентирован статьей 79 закона о местном самоуправлении на Украине.

Чтобы отозвать мэра, надо набрать 393 тысячи подписей. Киевская избирательная комиссия проверит подписи и примет решение об отзыве.