Нью-Йорк, США, 7 апреля, 2017, 01:07 — ИА Регнум.



Beshr Abdulhadi Сирия

Россия предлагает провести новый раунд консультаций Совета безопасности ООН по инциденту с химоружием в Идлибе, сообщил журналистам пресс-секретарь постпредства России при ООН Фёдор Стржижовский.

По словам Стржижовского, консультации по данному вопросу должны состояться в Нью-Йорке в 18:30 по местному времени.

Ранее Великобритания и США заявляли, что намереваются принять решительные меры в отношении Сирии даже в обход Совбеза ООН, если Совет безопасности не согласует их проект резолюции по инциденту с химическим оружием в сирийской провинции Идлиб.

Ранее сообщало, что МИД России выразил готовность наложить вето на проект резолюции Совбеза ООН по Сирии, выставленной на голосование без проведения предварительных консультаций и разбирательств.

Напомним, 4 апреля 2017 года Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил Сирии обвинила правительственные войска Сирии в применении химического оружия, результатом которого стала гибель 80 человек в Хан-Шейхуне сирийской провинции Идлиб.

Командование сирийской армии категорически отвергло эти обвинения и возложило ответственность за химатаку на боевиков незаконных вооруженных формирований.

Представитель Минобороны России по этому поводу заявил, что боевые самолёты ВВС Сирии нанесли авиаудар по цехам производства боеприпасов, в числе которых оказались и боеприпасы с отравляющими веществами.

Представители ООН и ОЗХО сейчас проводят расследование этого случая.