Санкт-Петербург, 6 апреля, 2017, 23:38 — ИА Регнум. По просьбе следствия суд в Санкт-Петербурге отправил под арест на два месяца семерых выходцев из Средней Азии, задержанных в рамках уголовного дела о содействии террористической деятельности. Об этом вечером 6 апреля сообщило Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу.

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Напомним, всего в рамках уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 205.1 УК РФ, 5 апреля в Северной столице было задержано восемь подозреваемых. Им грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

Следует отметить, что лица, о которых идет речь, по предварительным данным, не имеют отношения к теракту в метро. По делу о взрыве в метро задержаны восемь других подозреваемых — шесть в Петербурге и двое в Москве.

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Что же касается группы из восьми подозреваемых в содействии терроризму, то, по имеющимся у ИА REGNUM данным, семь из них являются выходцами из Киргизии, один — из Узбекистана. При этом один из арестованных сегодня — Бахадир Мадрахимов — успел стать гражданином РФ.

Сегодня, 6 апреля, решением суда семи подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство следствия об аресте еще одного подозреваемого, сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

По версии следствия, находясь в Петербурге, эти граждане республик Средней Азии вели вербовку преимущественно выходцев из того же региона для совершения преступлений террористической направленности.

Они вовлекали соплеменников в деятельность структур «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Вербовали «пушечное мясо» и для других незаконных вооруженных формирований, в том числе на территории иностранных государств.

Во время обысков у подозреваемых изъята исламистская экстремистская литература, предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

«В настоящее время решается вопрос о предъявлении им обвинения, осуществляются мероприятия, направленные на установление и привлечение к уголовной ответственности их соучастников. Расследование уголовного дела продолжается», — сообщили в органах СКР по Санкт-Петербургу.