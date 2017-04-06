Вашингтон, 6 апреля, 2017, 22:56 — ИА Регнум.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что законный президент Сирии Башар Асад должен уйти со своего поста после химической атаки в сирийской провинции Идлиб, сообщает агентство AFP, ссылаясь на неназванные источники.

Nato.int Рекс Тиллерсон

Источник информации агентство не называет, но указывает, что госсекретарь США высказал неназванным людям желание убрать Башара Асада с поста президента Сирии.

Стоит отметить, что 4 апреля пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер официально заявил, что в настоящее время уже нет фундаментальной возможности для смены режима в Сирии.

После инцидента с химическим оружием в сирийской провинции Идлиб Белый дом, не дожидаясь результатов расследования инцидента, возложил ответственность за химатаку на Дамаск.

СМИ США уже неоднократно сообщали о грядущих решительных военных мерах, якобы планирующихся в отношении Сирии. При этом официальных заявлений первых лиц администрации США по данному вопросу пока не было.

Сирийская оппозиция возлагает вину за применение химического оружия на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии, в свою очередь, категорически отвергает эти обвинения и возлагает ответственность за инцидент на боевиков и их хозяев.

Представитель Минобороны России по этому поводу заявил, что боевые самолёты ВВС Сирии нанесли авиаудар по цехам производства боеприпасов, в числе которых оказались и боеприпасы с отравляющими веществами.

Представители ООН и ОЗХО сейчас проводят расследование этого случая.