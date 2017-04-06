Вашингтон, 6 апреля, 2017, 22:38 — ИА Регнум. Американские военные разрабатывают подразделение «супер-котиков», задействовав технологию стимуляции мозга для повышения умственных и физических показателей солдат, 6 апреля сообщает The Economic Times.

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ВМС США в настоящее время активно тестируют устройство, которое похоже на наушники. Данное устройство стимулирует мозг и повышает когнитивные способности солдат, используя электричество.

В тестах принимают участие добровольцы 6-го отряда специального назначения ВМС США (SEAL Team Six).

«В начале этого года подразделения Naval Special Warfare… приступили к проекту по повышению когнитивных способностей небольшой группы добровольцев», — заявил официальный представитель ВМС США капитан Джейсон Салата.

Салата добавил, что до сих пор участники проекта показывали положительные результаты. Например, исследователям удалось увеличить максимальную концентрацию внимания бойцов спецподразделения с первоначальных 20 минут до 20 часов.

Напомним, в июле 2016 года бывший министр обороны США Эштон Картер предложил использование транскраниальной электростимуляции в рамках программы по внедрению оборонных инноваций.