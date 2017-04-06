Вашингтон, 6 апреля, 2017, 22:24 — ИА Регнум. Глава военного ведомства США Джеймс Мэттис собирается предложить президенту Дональду Трампу ударить крылатыми ракетами по Сирии за химическую атаку невыясненного происхождения в провинции Идлиб, сообщает телеканал CBS со ссылкой на неназваннные источники.

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Джеймс Мэттис

Ведущие канала утверждают в телеэфире, что Мэттис изложит Трампу во Флориде несколько вариантов военного воздействия на Сирию, включая удар крылатыми ракетами с боевых кораблей ВМС США.

Особо подчеркивается то, что Трамп доверяет мнению генерала Мэттиса и во многом разделяет его взгляды.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля 2017 года национальная коалиция оппозиционных и революционных сил Сирии заявила о 80 жертвах химической атаки в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб.

Оппозиционеры возлагают вину за применение химического оружия на правительственные войска Сирии. Командование сирийской армии, в свою очередь, категорически отвергает эти обвинения и возлагает ответственность за инцидент на боевиков и их хозяев.

Представитель Минобороны России по этому поводу заявил, что боевые самолёты ВВС Сирии нанесли авиаудар по цехам производства боеприпасов, в числе которых оказались и боеприпасы с отравляющими веществами.

Представители ООН и ОЗХО сейчас проводят расследование этого случая.