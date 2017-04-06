Уфа, 6 апреля, 2017, 23:07 — ИА Регнум.

Прошедший в Уфе 6 апреля антитеррористический митинг в знак солидарности с Санкт-Петербургом собрал несколько тысяч участников и отличался от привычных мероприятий отсутствием флагов и другой атрибутики, а также относительно небольшим количеством пожилых людей и выступлением мусульманского и православного духовенства. Самым искренним моментом акции, по мнению опрошенных ИА REGNUM участников, стала минута молчания, с которой начался митинг.

Марк Сагадатов Митинг в Уфе 6 апреля

Как заявил директор Межведомственного НИЦ развития мусульманского образования БГПУ им. М. Акмуллы Данияр Абдрахманов, реагируя таким образом на террористические акции и любые асоциальные проявления, жители республики посылают сигнал о четкой гражданской позиции и контроле над ситуацией.

ufacity.info Верховный муфтий Талгат Таджуддин

Выступающие выразили слова сочувствия и скорби родным и близким погибших и пострадавших при взрыве в метро в Санкт-Петербурге и осудили любые проявления экстремизма и терроризма в России и во всем мире. Статус мероприятию придало участие в нём спикера Госсобрания Башкирии Константина Толкачёва, заявившего о необходимости объединить усилия в борьбе с терроризмом и ужесточить меры противодействия.

Председатель Центрального духовного управления мусульман России (ЦДУМ), верховный муфтий Талгат Таджуддин посетовал, что в актах терроризма «всюду как будто религиозный, исламский след представляется», и напомнил, что «на самом деле ни в одной религии — ни в исламе, ни в православии, ни в иудаизме — нет ненависти к людям».

По мнению руководителя Ассамблеи народов Башкирии — организатора митинга, Азата Ибрагимова, в акции приняли участие около 10 тыс. человек.

«Было тысячи три человек, преимущественно студенты и сотрудники бюджетных предприятий, — поделились своими впечатлениями участники акции. — Бросилось в глаза отсутствие атрибутики, пенсионеров было очень мало. Всё прошло очень быстро, осталось легкое чувство незавершенности, не хватило финального штриха».

Марк Сагадатов В мероприятии приняли участие несколько тысяч человек

Отсутствие флагов объяснялось желанием не придавать митингу политическую окраску. «Если кто-то сочтёт этот митинг незаконным, пусть подаёт в суд», — заявил представитель одной из политических партий.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля 2017 года около 14:40 в вагоне поезда метро в Санкт-Петербурге взорвалось самодельное взрывное устройство.

По данным правоохранительных органов, террористический акт произошел на перегоне между станциями метро «Сенная площадь» и «Технологический институт». В результате взрыва погибли 14 человек, включая самого террориста. Еще свыше 50 граждан получили ранения различной степени тяжести.