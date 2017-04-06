Степанакерт, 6 апреля, 2017, 21:50 — ИА Регнум. Часть работ по восстановлению и реконструкции пострадавших в ходе четырехдневной апрельской войны приграничных населенных пунктов Арцаха уже завершена.

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Об этом заявил министр градостроительства Нагорно-Карабахской Республики Карен Шахраманян, отметив, что в Мартакерте и Матагисе эти работы уже завершены.

«Сегодня мы проводим работы по реконструкции общинного центра и зала торжеств в селе Талиш Мартакертского района. Оба объекта будут сданы в эксплуатацию в нынешнем году. У нас уже есть разработанный генеральный план для индивидуального и общественного сектора. Имеются все предпосылки для начала работ», — цитирует Шахраманяна «Арцахпресс».

При этом министр добавил, что поскольку большая часть талишцев сейчас проживает в Алашане, там созданы все необходимые условия для временного проживания.