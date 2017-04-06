Ленинградская область, 6 апреля, 2017, 21:52 — ИА Регнум. Во всех районах Ленинградской области в субботу, 8 апреля, пройдут мероприятия памяти жертв теракта в петербургском метро и митинги против террора, согласованные с местными властями. Об этом рассказали корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства. Вместе с тем, само правительство Ленобласти не планирует организовывать антитеррористический митинг.

Тимур Гудков ИА Красная Весна Акция памяти жертв теракта в метро. Санкт-Петербург, 6 апреля 2017 года

Все намеченные на субботу мероприятия начнутся в 12:00. В частности, на Юбилейной площади города Всеволожск состоится митинг «Вместе против террора», сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Всеволожского района. Ожидается, что в мероприятии примет участие около 3 тысяч человек.

«Инициатором митинга стала одна из районных ветеранских организаций», — отметили в районной пресс-службе. «Приглашаются все неравнодушные граждане! Поддержите пострадавших и их близких! Скажите решительное «Нет!» терроризму и экстремизму!», — говорится на сайте районной администрации. Как известно, среди погибших и пострадавших при взрыве в метро в том числе были жители Всеволожского района.

Памятную акцию под названием «Мы против террора!» на площади Свободы в Тихвине организует местное отделение «Единой России», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе района. Планируется зажжение свечей в память о жертвах теракта и возложение цветов к символическому обелиску.

В Сосновом Бору память жертв теракта почтят у ДК «Строитель». «Инициировали граждане: пришли к главе администрации, администрация поддержала. Ждем порядка тысячи-полутора участников. Будет организовано место, куда можно будет возложить цветы. После завершения мероприятия представители молодежных организаций отвезут цветы к «Технологическому институту», — рассказали корреспонденту агентства в пресс-службе администрации Сосновоборского городского округа.

Как сообщили в пресс-службе Выборгского района Ленинградской области, местный молодежный совет инициировал акцию «в рамках солидарности против терроризма» на Красной площади Выборга. Ожидается, что в небо будут запущены шары цветов российского триколора. 5 апреля в Выборге уже прошла акция памяти жертв теракта в петербургском метро.

Общественная акция «Вместе против террора», инициированная местным отделением «Молодой гвардии», пройдет в Лужском районе. «Целью акции является объединение всех слоев общества в противостоянии террористической идеологии, сказав решительное «Нет!» террористам, покушающимся на безопасность граждан нашей страны», — сообщили в районной пресс-службе. В администрации добавили, что в рамках акции пройдет минута молчания в память о погибших, формирование «круга единомышленников» и запуск воздушных шаров.

В Лодейном Поле митинг пройдет на площади муниципального драматического театра «Апрель». Также жертв теракта в Петербурге вспомнят в Подпорожье. Кроме этого, памятные акции уже прошли в Киришах и Кингисеппе.

В Гатчине у кинотеатра «Победа» состоится акция «солидарности, поддержки жителей Санкт-Петербурга», сообщили корреспонденту агентства в районной пресс-службе. Инициировали памятное мероприятие сами жители Гатчинского района.

Ранее сегодня в Санкт-Петербурге прошла акция памяти жертв теракта в метро 3 апреля, в результате которого погибли 13 человек. В ней приняли участие около 30 тысяч человек. В Москве на Манежной площади в вечере памяти жертв теракта в метро Петербурга приняли участие более 50 тысяч человек.

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Напомним, на днях СМИ сообщили, что Кремль якобы рекомендовал регионам выйти на антитеррористические митинги 8 апреля, особенно обратив внимание на города, где 26 марта прошли акции под лозунгами борьбы с коррупцией.