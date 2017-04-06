Анкара, 6 апреля, 2017, 21:32 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Эмир

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна готова поддержать Вашингтон в том случае, если США начнут полномасштабную военную операцию в Сирийской Арабской Республике. Об этом Эрдоган заявил сегодня, 6 апреля, в эфире одного из турецких телеканалов.

«Пусть слова Трампа о вмешательстве в Сирии не останутся словами. Мы готовы поддержать операцию США, если до неё дойдет дело», — сказал Эрдоган.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп заявил членам Конгресса о возможности военных действий в отношении Сирии после инцидента с химическим оружием в Идлибе.

Стоит отметить, что Турция ранее пыталась провести собственную военную операцию в Сирии, которая называлась «Щит Евфрата». Турки планировали оккупировать территорию Сирии к северу от Евфрата и разместить на ней базы так называемой вооруженной оппозиции.

По замыслу Анкары, эта территория должна была стать опорной для оппозиции в борьбе с сирийскими правительственными силами. Также на этой территории турки планировали подавить вооруженные отряды курдов.

Однако всех намеченных целей операция «Щит Евфрата» не достигла. Турецкие войска были остановлены в районах городов Эль-Баб и Манбидж, и не смогли дойти до Евфрата. В боях за Эль-Баб турки понесли большие потери.

Официальный Дамаск назвал турецкую операцию актом агрессии. Кроме того, США и их сателлиты действуют в Сирии в нарушение норм международного права.

В случае начала полномасштабной американской военной операции в Сирии неизбежно возникнет конфликт с сирийскими правительственными силами, которые поддерживаются Российской Федерацией.