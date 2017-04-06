Вашингтон, 6 апреля, 2017, 21:03 — ИА Регнум.



Beshr Abdulhadi ВС САР

Пентагон уже представил президенту Трампу долгосрочный план ударов по войскам и объектам Сирийской арабской республики, сообщает CNN.

Телеканал со ссылкой на неназванный источник сообщил о том, что президент США Дональд Трамп заявил американским конгрессменам, что он не исключает военного воздействия на Сирию после применения химического оружия в провинции Идлиб.

По информации телеканала, Трамп ещё не принял по этому вопросу окончательного решения и рассматривает разные варианты, постоянно консультируясь с министром обороны Джеймсом Мэттисом.

Напомним, ранее западные СМИ, опираясь на заявления антиправительственных сирийских активистов, сообщили о применении сирийской армией химического оружия в городе Хан-Шейхун в провинции Идлиб.

По предварительным данным, в Хан-Шейхуне погибли не менее 80 человек.

Представитель Минобороны России по этому поводу заявил, что боевые самолёты ВВС Сирии нанесли авиаудар по цехам производства боеприпасов, в числе которых оказались и боеприпасы с отравляющими веществами.

Представители ООН и ОЗХО сейчас проводят расследование этого случая.