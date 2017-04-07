Санкт-Петербург, 7 апреля, 2017, 14:08 — ИА Регнум.

Сбор средств для крауд-проекта «Концерт огня» успешно завершился. Ранее ИА REGNUM уже рассказывало о мультфильме, основанном на одноименном комиксе Марии Конопатовой.

Мария Конопатова Анимационный фильм «Концерт огня» создается по мотивам комикса

«Это был мой первый краудфандинг. Поначалу я переживала, что вознаграждения покажутся слишком простыми или сам мультфильм посчитают мрачным. Но за первую неделю собралась половина от заявленной суммы. Соглашусь, что вести такую компанию творческому человеку тяжело: постоянно нужно распространять информацию о сборах, публиковать новости и общаться с кучей людей. Это был интересный опыт! Проектом заинтересовались тематические паблики и блогеры, которые очень помогли с распространением информации. СМИ и даже телевидение сами вышли на меня с предложением опубликовать интервью и снять репортаж. Я очень рада, что так много людей охватил мой проект», — делится Мария с ИА REGNUM.

Цель проекта — 80 000 рублей — была достигнута. Более пятидесяти человек поучаствовали в сборе средств на осуществление экранизации мультипликационного фильма.

Мультфильм «Концерт огня» длительностью в 6 минут выйдет летом этого года. В сети фильм не появится в ближайшие два года, но он будет доступен для просмотра на многочисленных фестивалях.