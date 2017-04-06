Калуга, 6 апреля, 2017, 20:35 — ИА Регнум. 6 апреля у ворот школы №38 в калужской пригородной деревне Колюпаново была обнаружена обмотанная проводами металлическая банка из-под зеленого горошка. Из банки торчал провод, похожий на антенну. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

Фото kaluga38.reg-school.ru Школа в деревне Колюпаново.

О подозрительной находке администрация учебного заведения немедленно сообщила в единую службу спасения. Уроки в школе были прекращены, а учащихся и педагогов эвакуировали из здания. Прибывшие в школу взрывотехники и кинологи с собакой, натренированной на поиск взрывчатки, ничего подозрительного не обнаружили — банка была пуста.

После обследования классов и помещений школы занятия продолжились в обычном режим

Как ранее сообщало ИА REGNUM, самодельное взрывное устройство, замаскированное под фонарик, сработало у гимназии №5 в Ростове-на-Дону в 7:00 6 апреля. Предмет с земли поднял 46-летний Дмитрий Колесник. При включении устройства произошел взрыв. В результате мужчина был ранен в живот, у него ампутирована правая кисть, оторваны пальцы на левой кисти. В тяжелом состоянии он доставлен в больницу. Возбуждено уголовное дело.