Москва, 6 апреля, 2017, 20:28 — ИА Регнум.



Минобороны России Саперы Международного противоминного центра ВС России в Сирии

Президент Российской Федерации провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора, Нетаньяху выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в результате варварского теракта в метро Санкт-Петербурга и просил передать пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

Лидеры двух стран отметили важность активизации усилий мирового сообщества в борьбе с терроризмом.

Путин и Нетаньяху обсудили ключевые аспекты российско-израильского взаимодействия на антитеррористическом направлении. Оба лидера выразили готовность дальнейшему наращиванию взаимодействия в интересах обеспечения стабильности и безопасности на Ближнем Востоке и прежде всего в Сирийской Арабской Республике.

Кроме того, Путин и Нетаньяху обменялись мнениями относительно инцидента с химическим оружием в сирийской провинции Идлиб, имевшего место 4 апреля.

Российский лидер подчеркнул неприемлемость выдвижения безосновательных обвинений против кого бы то ни было до проведения тщательного и беспристрастного международного расследования.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, так называемая вооруженная сирийская оппозиция обвинила сирийские правительственные силы в применении химического оружия против мирных жителей в провинции Идлиб. В качестве доказательств структуры оппозиции, базирующиеся в Лондоне (Великобритания) представили видеозапись, на которой некие люди, пытаются привести в чувство бездыханных людей.

Официальный Дамас отверг свою причастность к инциленту в провинции Идлиб и заявил, что никогда не использует химическое оружие в боевых действиях.

МИД РФ отметил, что представленный видеоролик имеет явно постановочный характер и торопиться с обвинениями до проведения тщательного расследования не стоит.