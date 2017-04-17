«Русские Курилы и Япония»: Круглый стол в ИА REGNUM
Москва, 17 апреля, 2017, 09:34 — ИА Регнум. 24 апреля в 11:00 в ИА REGNUM пройдет круглый стол для российских и иностранных журналистов на тему «Русские Курилы и Япония», посвященный визиту в Россию премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
С краткими сообщениями выступят:
Зиланов Вячеслав Константинович, профессор, академик МАНЭБ — «Рыболовные отношения с Японией в контексте переговоров о заключении мирного договора»;
Зимонин Вячеслав Петрович, доктор исторических наук, профессор, академик РАЕН — «Причины повышения уровня обороноспособности Курильских островов»;
Кошкин Анатолий Аркадьевич, доктор исторических наук, профессор, академик РАЕН — «Ожидания и результаты декабрьского визита президента РФ В. В. Путина в Японию»;
Плотников Алексей Юрьевич, доктор исторических наук, профессор — «Российско-японский мирный договор — необходимость или анахронизм?».
Начало мероприятия в 11:00.
Регистрация гостей и участников с 10:30.
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