Москва, 17 апреля, 2017, 09:34 — ИА Регнум. 24 апреля в 11:00 в ИА REGNUM пройдет круглый стол для российских и иностранных журналистов на тему «Русские Курилы и Япония», посвященный визиту в Россию премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Иван Шилов ИА REGNUM

С краткими сообщениями выступят:

Зиланов Вячеслав Константинович, профессор, академик МАНЭБ — «Рыболовные отношения с Японией в контексте переговоров о заключении мирного договора»;

Зимонин Вячеслав Петрович, доктор исторических наук, профессор, академик РАЕН — «Причины повышения уровня обороноспособности Курильских островов»;

Кошкин Анатолий Аркадьевич, доктор исторических наук, профессор, академик РАЕН — «Ожидания и результаты декабрьского визита президента РФ В. В. Путина в Японию»;

Плотников Алексей Юрьевич, доктор исторических наук, профессор — «Российско-японский мирный договор — необходимость или анахронизм?».

Начало мероприятия в 11:00.

Регистрация гостей и участников с 10:30.

Аккредитация СМИ:

Адрес пресс-центра:

Москва, Берсеневский пер., д. 2, стр. 1, Бизнес-центр «Красный Октябрь», 6-й этаж

Подробности на странице пресс-центра.