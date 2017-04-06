Санкт-Петербург, 6 апреля, 2017, 20:17 — ИА Регнум.



Юлия Карнаева ИА REGNUM Сенная площадь после теракта

По результатам проведенного комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий совместно с ФСБ России и МВД России задержаны шесть человек в Санкт-Петербурге и два человека в Москве, причастные к теракту. Об этом сообщает официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Задержаны Сейфулла Хакимов, Ибрагибжон Ерматов, Дилмурод Муидинов, Бахрам Ергашев, Азамжон Махмудов, Махамадюсуф Мирзаалимов, Шохиста Каримова и Содик Ортиков.

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В местах их проживания изъяты взрывное устройство, идентичное обнаруженному на станции метро «Площадь Восстания», огнестрельное оружие и боеприпасы, сообщает СКР.

В ближайшее время планируется обратиться в суд с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения.

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В Главном управлении по расследованию особо важных дел Следственного комитета продолжается расследование уголовного дела по факту совершения 3 апреля 2017 года террористического акта в метрополитене Санкт-Петербурга.

В регионах РФ проходят акции в память жертв теракта.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 3 апреля в Санкт-Петербурге на перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» в вагоне поезда произошел взрыв. Погибли 14 человек, включая самого террориста, пострадали более 50 человек. Следственный комитет назвал имя устроившего взрыв мужчины — им оказался уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, имевший паспорт РФ. Следователи рассматривают версию того, что Джалилов не собирался становиться террористом-смертником, а был использован в качестве «живой бомбы».