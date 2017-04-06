Москва, 6 апреля, 2017, 20:18 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Вечер памяти, посвященный жертвам теракта в метро Санкт-Петербурга

В день окончания траура по жертвам взрыва в метро Санкт-Петербурга на Манежной площади в Москве состоялся вечер памяти, посвященный жертвам теракта в метро Санкт-Петербурга 3 апреля.

В мероприятии приняли участие более 50 тысяч человек.

Известный российский актер, режиссер и сценарист, заслуженный артист России Борис Галкин поделился с корреспондентом ИА REGNUM своими впечатлениями о трагических событиях.

«Мне судить очень трудно. Я не судья. Знаю только одно — любой сердечный отклик и сострадание и сопереживание произошедшему — так и должно быть. Среди людей, в народе, среди тех, для кого не бывает чужого горя. И то, что люди откликаются на трагедию в Санкт-Петербурге, говорит о том, что мы, слава Богу, еще живы как народ, как государство, как граждане».

«К сожалению, в России так сложилось, что когда беда, то все объединяются, и идут навстречу друг другу, забывая о корысти, о своих личных нуждах», — подчеркнул Борис Галкин.

По мнению заслуженного артиста России, вечер памяти на Манежной площади — «знак славный»

«А то, что случилась такая трагедия — это на всю оставшуюся жизнь», — отметил Борис Галкин.

«Я приношу мои самые глубокие, сердечные, скорбные сострадания семьям погибших и пострадавших. Наверняка, я с кем-то из этих людей пересекался в Санкт-Петербурге — ведь я бывал в Ленинграде и Питере очень часто, я родился в Ленинграде. И для меня произошедшее третьего апреля — очень глубокое и серьезное потрясение. Я всем сердцем с людьми, которые скорбят о произошедшем. Это нужно будет помнить и хранить, хранить в глубине своей души. И противиться этому в едином духе, быть вместе, понимать, что мы — одна страна, один народ, что мы крепко связаны друг с другом. Хотелось бы, чтоб не только в горе, но и в радостях тоже», — завершил свой комментарий для ИА REGNUM заслуженный артист России.

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