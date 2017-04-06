Душанбе, 6 апреля, 2017, 20:09 — ИА Регнум. За вербовку в ряды террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к 9 годам заключения приговорен в Таджикистане уроженец города Исфары (Согдийская область), сообщает сегодня, 6 апреля, радио «Озоди» со ссылкой на информацию суда области.

Mvd.tj Сотрудники МВД Таджикистана в момент задержания преступника

По данным следствия, на протяжении 2,5 лет Бахтиёр Солиев находился на заработках в России, где организовал преступную группу по вербовке и отправке молодежи в Сирию и Ирак для участия в боевых действиях. 15 января 2017 года он вернулся на родину в Исфару, где и был задержан правоохранителями.

Выйти на Солиева удалось благодаря показаниям его одноклассника. Последний осужден за попытку вступить в ряды «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на 14 лет заключения после того, как в конце 2016 года был возвращен в Таджикистан из Турции, направляясь в Сирию с женой и двумя малолетними детьми.

Учитывая чистосердечное признание и сотрудничество со следствием, суд избрал Солиеву меру пресечения в виде 9 лет лишения свободы, при том, что данное преступление предусматривает заключение под стражу на срок от 8 до 20 лет.

Напомним, по заверениям главы Министерства внутренних дел Таджикистана Рамазона Рахимзоды, за прошедший 2016 год снизилось количество примкнувших к террористическим и экстремистским группировкам граждан.

Тем временем, согласно данным, приведенным в докладе «Война посредством самоубийств: статистический анализ индустрии мученичества ИГ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), таджикистанцы лидируют по количеству террористов смертников, исполнивших теракты в 2016 году.

Накануне, местные средства массовой информации сообщали о том, что за попытку вступить в террористическую группировку «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Душанбе на 12,5 лет заключения осужден бывший трудовой мигрант, переданный таджикским коллегам российскими правоохранителями.