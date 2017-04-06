Чебоксары, 6 апреля, 2017, 20:02 — ИА Регнум. В столице Чувашии вместе с благоустройством набережной и Залива значительные изменения ждут и чебоксарский Арбат. Городские власти «переселят» торговые домики ремесленников ближе к национальному музею, а площадку превратят в территорию для променада, по-столичному украсив и благоустроив её, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Арбат летом

В мэрии отмечают, что глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков провел вторую встречу с мастерами народных промыслов. Были обсуждены варианты перемещения торговых домиков ремесленников на новые места в рамках проводимого благоустройства чебоксарского Арбата и реконструкции Красной площади. В администрации заверяют, что «переселение» будет проводиться c учетом их пожеланий, а дизайн торговых точек будет соответствовать туристическому бренду города. И что компромисс был найден.

«Задача администрации города — это создание комфортных мест для организации торговли как для горожан, так и для туристов. При этом чебоксарский Арбат станет зоной, свободной для прогулок. Опираясь на опыт и пример столичных городов России, планируем создать здесь зоны для фотографирования, установить контактные скульптуры, открыть уличные кафе», — отметил Алексей Ладыков.

Планируется, что все торговые павильоны, находящиеся на сегодняшний день на Арбате, будут перенесены на территорию залива, что соответствует условиям новой схемы размещения нестационарных торговых объектов в Чебоксарах. Специально для народных ремесленников будет благоустроено торговое пространство «Город Мастеров» напротив Национального музея. Алексей Ладыков отметил, что администрация города берет на себя всю ответственность по созданию необходимой инфраструктуры на новом месте и окажет всю необходимую помощь по перемещению торговых павильонов.

Сити-менеджер отметил, что «пока «Город мастеров» не заработал, мы приступим к благоустройству правой части Арбата, поэтому необходимо перенести все домики в левую сторону». Следующим этапом станет благоустройство выбранной территории напротив Национального музея.

«Сегодня по пути формирования комфортной городской среды идут все современные города мира, нужно идти вперед, не быть консервативными. Несмотря на некоторое сопротивление, субъективность взглядов, город должен развиваться, нам нужны открытые пространства, эстетика, удобство. И мы будем создавать условия для всех ремесленников, поддерживать тех, кто хранит нашу культуру, традиции и самобытность», — сказал глава администрации.

Реализацию проекта планируется начать с 10 апреля. К Дню Республики чебоксарцам и гостям обещают представить обновленный Арбат и «Город Мастеров» в новом благоустроенном месте.

Ка ранее сообщало ИА REGNUM, в Чебоксарах взялись за нестационарные торговые объекты. Из более чем 800 объектов в городе будет демонтировано около 340. По данным администрации, в Чебоксарах в настоящее время в схему входят 805 нестационарных торговых объектов. В частности, 356 павильонов и киосков, 287 объектов сезонной торговли, 43 объекта сувенирной продукции, 34 летних кафе, 21 торговый навес для реализации сельскохозяйственной продукции. Из схемы исключаются 337 объектов, в том числе 43 места для продажи сувенирной продукции исключается. Но при этом 20 мест для реализации сувенирной продукции местных мастеров добавляется в соответствующий раздел. Сокращается также количество летних кафе, но все данные места будут переоборудованы.