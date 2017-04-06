Магас, 6 апреля, 2017, 19:52 — ИА Регнум. Схрон боевиков был обнаружен сегодня, 6 апреля, в Ингушетии. В нем находился арсенал с большим количеством оружия и средств поражения. Тайник был найден в ходе проведения комплекса оперативных мероприятий в сельском поселении в селе Экажево Назрановского района. Об этом ИА REGNUM сообщили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

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В схроне, размещенном в одном из частных домов, находились два гранатомета, 21 кумулятивный снаряд для противотанкового гранатомета и около восьмисот гранатометных боеприпасов, которые боевики используют в том числе и для изготовления самодельных гранат, а также 11 тысяч патронов различного калибра и ручная противотанковая граната.

Все изъятое вооружение будет вывезено из населенного пункта и обезврежено.

Найденный схрон принадлежал, по предварительным данным, членам международной террористической организации «Имарат Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ранее в ходе контртеррористических и специальных операций большинство главарей и членов этого бандформирования были уничтожены.

В настоящее время в районе обнаружения схрона ведутся оперативно-разыскные мероприятия и расследование.

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Схрон с оружием и блиндаж боевиков обнаружены в Ингушетии и Дагестане

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2017 года в селении Сурхахи Назрановского района Ингушетии был обнаружен бандитский схрон. В двух бочках находились боеприпасы к огнестрельному оружию и ручные гранаты, а также несколько комплектов камуфляжной формы. тайник принадлежал члену незаконного вооруженного формирования, уничтоженному в октябре 2015 года в Назрани.