Москва, 6 апреля, 2017, 19:46 — ИА Регнум.



Sibgenco.ru Технические специалисты Сибирской генерирующей компании на Красноярской ТЭЦ-1

Энергетические компании готовы вкладывать инвестиции в теплоснабжение при условии стабильного тарифа и единого центра принятия решений в отрасли. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 апреля, об этом заявила директор по тарифообразованию ООО «Сибирская генерирующая компания» Екатерина Косогова на открытом заседании экспертного совета комитета Госдумы по энергетике.

«Будущее у инвестиций в теплоснабжение есть. Мы надеемся, что мы будем инвестировать в теплоснабжение. По нашим расчетам, посмотрев открытые источники, мы понимаем, что на сегодняшний день основной инвестор в отрасли теплоснабжения по расходным деньгам — это бюджет. Это очень странная ситуация, и видимо, что-то у нас неправильно организовано, если бюджет вкладывает инвестиции — но бюджетные деньги, они, как правило, назад не возвращаются. Это потерянные деньги, но они с каждым годом вкладываются все больше и больше», — отметила она.

«У нас много регионов, и в каждом из них у нас есть проекты на 1 млрд, 1,5 млрд, 2 млрд рублей — проекты, которые мы готовы реализовывать хоть сейчас, и мы не просим компенсировать нам процентные ставки по кредитам, мы не просим кредиты под очень низкие процентные ставки — в принципе, мы знаем, где взять деньги и как их вложить в эти системы. Готовые проекты у нас расписаны по каждому из городов присутствия», — добавила Косогова.

Компания готова вкладывать крупные средства в проекты по теплоснабжению, уверяет она: «И это не экономия на «спичках», это не экономия на электроосвещении, потому что на этом сильно много не сэкономишь».

Косогова привела пример города, где проекты уже реализовываются. «Это город Рубцовск. Мы приготовили 2 млрд инвестиций, мы эти деньги уже практически вложили в деятельность в Рубцовске — там у нас не было никаких купленных активов, нас очень попросили спасти теплоснабжение этого города, мы забираем имущество в концессию, потому что на сегодняшний день это — единственный способ появиться в городе Рубцовске законно, и мы там не просим повышения тарифа. Но действующее законодательство гарантирует возврат в течение 5 лет и только экономию «на спичках» — это топливо, электроэнергия и потери. Но на самом деле в общем механизме тепла это небольшие деньги, самые крупные деньги — это замещение неэффективных котельных. Потому что на самом деле мы все знаем, что у нас очень большие резервы мощностей. И мы нашли эффективность в системе теплоснабжения Рубцовска, но мы понимаем, что действующее законодательство не позволяет нам сохранить эти эффекты в тарифе», — отметила она.

Окупить частные инвестиции в нынешних условиях возможно, но это будет решение на грани соответствия законодательству, подчеркнула Косогова. «На сегодняшний день мы понимаем, что инвестиции не вернутся ни через амортизацию, ни если включить их все в тарифы — это же сразу же даст рост тарифа и никто не вынесет такого тарифа, и получается, что сейчас по законодательству инвестор сможет вернуть 49% от инвестированных средств», — указала представитель компании.

Есть еще один похожий проект — город Черногорск, рассказала Косогова. «Мы готовы провести трубу от Абаканской ТЭЦ до города Черногорска, готовы вложить туда практически 2 млрд рублей. В этом случае город ежегодно будет экономить 250 млн рублей, нам это нужно сохранить пока что в тарифе, чтобы вернуть свои инвестиции. Законодательство говорит о том, что у нас сейчас же эти 250 млн из тарифа вырежут», — констатирует она.

Концессия — также не выход для обеспечения окупаемости инвестиций, уверена Косогова: «Хитрить и придумывать, честное слово, уже устали. Нам говорят — есть концессия, заходите в концессию и будет вам счастье. Но по концессии точно также гарантируется только 35% тарифа, базовый уровень операционных расходов фиксируется. Более того, договор концессии может быть расторгнут в любое время со стороны администрации». Она добавила, что концессия не может быть инструментом повышения эффективности инвестиций в теплоснабжение.

Частные компании заинтересованы в стабильности тарифа, чтобы вкладывать свои средства в отрасль, убеждена Косогова. «Все на протяжении последних 12 лет усиленно борются с ростом тарифа, а он почему-то растет. Столько контор создали, которые делают разные методологии расчета, а тариф растет. И пока мы будем обсуждать, он будет расти. У нас есть одно министерство, которое считает, что только концессия спасет теплоснабжение, другое министерство говорит о том, что нужна новая модель рынка тепла, третье министерство придумало сейчас регулирование методом эталонных затрат, но такого безобразия мы уже давно не видели. Хотелось бы, чтобы был один центр принятии решений, честное слово, мы тоже не хотим, чтобы тариф рос, мы хотим чтобы этот тариф был зафиксирован, чтобы он был стабилен, и тогда мы будем вкладывать инвестиции», — резюмировала она.