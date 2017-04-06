Салехард, 6 апреля, 2017, 19:53 — ИА Регнум.

В одном из продовольственных магазинов столицы Ямала появилась социальная полка для неимущих. Опыт предоставления бесплатных продуктов питания был перенесен на ямальскую землю из Якутии, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Неизвестный фламандский художник. Богатый и бедный. XVII век

Полка с хлебом, сахаром, чаем, подсолнечным маслом, макаронными изделиями, которые можно взять безвозмездно, — акт доброй воли руководства торговой точки, сообщает газета «Красный Север». Полку могут наполнить и покупатели: купить продукты на свое усмотрение и оставить для нуждающихся. Первыми благотворителями стали депутаты городской думы Салехарда.

Инициатором доброго дела стала директор магазина Ирина Степанова, которая несколько месяцев назад приехала на Ямал из Якутии, где реализовала подобный проект.

«Мы с предпринимателями начинали с маленькой полки в небольшом магазине, а сегодня акция охватила практически весь регион», — сообщила Ирина Степанова в интервью «Красному Северу».

Издание отмечает, что социальные полки уже есть в Ямальском районе и Лабытнанги, в Ноябрьске предприниматель бесплатно предоставляет нуждающимся не только хлеб, а еще и овощи с фруктами.

Кроме того, на Ямале второй год работает региональный социальный проект «Забота». В рамках проекта нуждающиеся получают специальную дисконтную карту, позволяющую экономить на товарах и услугах.

Согласно отчету департамента социальной защиты ЯНАО, в автономном округе в 2016 году адресную материальную социальную помощь получили 52 773 нуждающихся на сумму 207,6 млн рублей. На Ямале проживает 534 тысячи человек.

Однако у подобных добрых порывов есть и обратная сторона. Как ранее сообщало ИА REGNUM, владелица магазина в Якутске Ольга Николаева, установив социальную полку в своей торговой точке, столкнулась с тем, что вместо малоимущих бесплатные товары стали сметать дамы в норковых шубах.

«К сожалению, люди не поняли, что бесплатные продукты предназначены действительно бедным старикам, пенсионерам, — посетовала предприниматель. — К нам с утра стали заходить хорошо одетые, прекрасно выглядящие люди и забирать продукты с полки. Кто-то пришел с рюкзаком. Дама в новенькой норковой шубе цвета графит заходила дважды. В первый раз смела все продукты, через час заглянула ещё».

Ольга Николаева также сообщила, что молодые люди привозили в магазин своих родителей-пенсионеров вместо того, чтобы самим купить им эти продукты.

Уральский психолог Анна Кирьянова считает, что достаток — не показатель широты души, и дело не в норковых шубах или рубище. «Поведение людей, расхватывающих бесплатные продукты, — это тенденция, — прокомментировала она ситуацию по просьбе корреспондента ИА REGNUM. — Утрата совести, стыда, морального чувства, жажда обогатиться за чужой счет напоминает выражение из произведения писателя Анатолия Рыбакова: «обожрать буржуя». Связано это с процессами в обществе, безусловно. Все берут — и я возьму. Задаром и как можно больше. И феномен «делания добра» приводит к печальным иногда последствиям. Даже к ненависти. Потому что ненависть — это зависть к тому, кто добр и щедр. Сами-то они не такие, но признать это больно и неприятно. Поэтому — «Обожрем буржуя! Покажем ему, как невыгодно делать добро. И у него много еще останется! Это он просто пиарится так!». И потому добрые люди сейчас предпочитают помогать тайно. Иначе завтра же получишь сто писем о помощи с упреками и злобой… И добрые стали скрытными».

Отметим, что в Екатеринбурге также была попытка внедрить такие социальные полки. В одном из магазинов она завершилась провалом. Владелец торговой точки теперь переключился на адресную раздачу продуктов питания.