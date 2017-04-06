Москва, 6 апреля, 2017, 19:40 — ИА Регнум.



Ilya Рубли

Министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин дал прогноз, согласно которому, курс доллара США к концу 2017 года вырастет до 68 рублей. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщает пресс-служба Минэкономразвития РФ.

Орешкин заявил, что его ведомство ожидает в ближайшее время серьезного ослабления рубля — до 63−64 рублей за доллар.

«В целом, двойной эффект от восстановления обменного курса к модельным уровням, и эффект от снижения цен на нефть до 40 долларов за баррель должен привести к значению курса доллара к рублю, по нашим оценкам, до 68 рублей на конец этого года», — сказал министр.

Министр утверждает, что сейчас курс рубля значительно крепче, чем предполагает официальная экономическая модель. Чтобы подогнать курс под модель, Минфин в последние месяцы ведет скупку валюты.

Глава Минэкономразвития объяснил, что сейчас в российские активы прибывает иностранный капитал, и это является одним из факторов укрепления рубля.

Однако, Орешкин уверен, что волны притока обычно сменяются оттоками или стабилизацией. Таким образом, по логике главы МЭР, когда-нибудь доллар обязательно подорожает.