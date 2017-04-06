Ишим, Тюменская область, 6 апреля, 2017, 19:31 — ИА Регнум. В Ишиме (Тюменская область) осуждена группа бывших наркополицейских, которые ради красивой отчетности заставляли людей рвать коноплю. Один из экс-правоохранителей судом приговорен к реальному лишению свободы на четыре года, трое других отделались условным наказанием, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной прокуратуры.

Carlos Gracia Конопля посевная

В преступном сговоре состояли бывшие оперуполномоченные Ишимского межрайонного отдела УФСКН России по Тюменской области — 29-летний Иван Белов, 30-летний Владимир Ершов, 33-летние Александр Знаменщиков и Андрей Цуканов, посчитал суд.

Как установило следствие, 6 июля 2015 года оперуполномоченные Знаменщиков, Ершов и Цуканов на служебном автомобиле Lada Granta прибыли в село Озерное Викуловского района Тюменской области для проверки поступившего на телефон доверия сигнала о преступлении. В ходе проверки информации в здании заброшенной водонапорной башни было обнаружено более 11,4 кг марихуаны. Установить, кому принадлежит наркотик, оперативники не смогли.

Тогда наркополицейские решили найти кого-нибудь и приписать ему находку. И 15 июля 2015 года они заставили 35-летнего жителя села Озерное признаться в приобретении и хранении марихуаны. В тот же день с участием «наркодельца» и понятых был проведен осмотр места происшествия (башни). Кроме того, Знаменщиков убедил мужчину написать явку с повинной. А 16 июля в отношении селянина было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ («Незаконные приобретение и хранение наркотических средств, совершенные в крупном размере»), санкция которой предусматривала лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

Спустя месяц, 25 августа 2015 года, Знаменщиков, Ершов и Цуканов, желая улучшить свои показатели работы по выявлению наркопреступлений, заявились к тому же селянину, и предложили уже нарвать конопли, обещая за это денежное вознаграждение. Вывезли его в в соседнее село Большое Сорокино, где он нарвал конопли на «значительный размер». И вновь «наркоделец» был оформлен как положено: с понятыми, протоколом и повинной.

По такой же схеме Знаменщиков, Цуканов и уже Белов 5 августа 2015 года убедили совершить наркопреступление и 41-летнюю жительницу села Озерное. Женщину вывези в деревню Берендеева Абатского района, где Знаменщиков вместе с ней нарвал в мешок конопли, в которой содержалось более 3,5 кг марихуаны. В присутствии понятых зелье было изъято. Белов убедил селянку написать явку с повинной. 7 августа 2015 года в отношении женщины было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 228 УК РФ, санкция которой предусматривала лишение свободы на срок от 3 до 10 лет.

В октябре 2015 года селянка, осознав, что ее могут лишить свободы, написала заявление прокурору Викуловского района. Ее примеру в ноябре последовал и односельчанин, привлеченный к уголовной ответственности за наркопреступления.

По материалам прокуратуры было возбуждено уголовное дело по ст. 286 УК РФ (превышение полномочий). В декабре 2015 года уголовные дела в отношении мужчины и женщины из села Озерное были прекращены.

Бывшие наркополицейские судом признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 ст.286 УК РФ («Превышение должностных полномочий»). Суд назначил Александру Знаменщикову 4 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Его сообщники осуждены к условной мере наказания.