Чебоксары, 6 апреля, 2017, 19:22 — ИА Регнум. В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника муниципального унитарного предприятия «Вурнарское бюро технической инвентаризации» (МУП «Вурнарское БТИ»). Его подозревают в незаконном участии в предпринимательской деятельности, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя регионального СУСК Олег Дмитриев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Подайте

По версии следствия, в июле-августе 2015 года в поселке Вурнары подозреваемый принимал незаконное участие в предпринимательской деятельности, предоставляя своей супруге как индивидуальному предпринимателю «преимущества и покровительство в сфере оказания кадастровых услуг населению».

«В частности, он принимал заявки от граждан на изготовление технических планов, передавая их для исполнения своей супруге, которая в своей деятельности использовала на безвозмездной основе и без каких-либо договоров имущество МУП «Вурнарское БТИ». Кроме того, подозреваемый привлекал к выполнению кадастровых работ для своей жены подчиненных сотрудников, принудительно направляя их в административные отпуска без сохранения заработной платы», — сказал Олег Дмитриев.

Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ст. 289 УК РФ (незаконное участие в предпринимательской деятельности). Обстоятельства происшествия устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается. Факты противоправной деятельности выявлены сотрудниками УФСБ по Чувашии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2016 году следователями СУ СКР по Чувашии возбуждено 241 уголовное дело о коррупции. Установлена причастность к совершению коррупционных преступлений 117 лиц. В суды направлено 95 уголовных дел (в 2015 году — 91), по которым собраны доказательства совершения около 200 эпизодов преступлений коррупционной направленности. «Результаты проводимой работы свидетельствуют о том, что коррупция существует не только среди должностных лиц органов государственной власти и местного самоуправления, но и в никак не связанных с властью организациях: коммерческих структурах и даже общественных объединениях, о чем свидетельствует целый ряд уголовных дел о коммерческих подкупах», — констатируют в СУСК по Чувашии.