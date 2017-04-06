Вильнюс, 6 апреля, 2017, 19:26 — ИА Регнум. Государственная налоговая инспекция при Министерстве финансов Литвы сегодня, 6 апреля, объявила, что начинается возврат переплаченных сумм подоходного налога с населения. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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За сегодняшний день более чем 22 тыс. жителям в общей сложности будет переведено около 3 млн евро. Деньги будут возвращены только тем, кто представил все необходимые правильные декларации за 2016 год. Очередность возврата переплаченных сумм устанавливается согласно дате представления декларации — в первоначально деньги будут возвращены тем, кто первыми правильно декларировал свои доходы через электронную систему.