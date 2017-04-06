Ижевск, 6 апреля, 2017, 19:20 — ИА Регнум.

Правительство Удмуртии указом врио главы республики Александра Бречалова в полном составе отправлено в отставку. Соответствующий документ опубликован на портале главы и правительства региона.

Udmurt.ru Члены Правительства Удмуртии

«Объявляю об отставке правительства Удмуртской Республики… Правительству Удмуртской Республики продолжить действовать до сформирования нового правительства Удмуртской Республики», — говорится в тексте документа.

Весь кабинет министров до выборов главы Удмуртии будет работать в статусе и.о. — исполняющие обязанности.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, прежний глава Удмуртии Александр Соловьев был задержан 4 апреля. Ему предъявлено обвинение в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере»).

Президент РФ Владимир Путин отправил Александра Соловьева в отставку в связи с утратой доверия. На пост врио главы Удмуртии назначен Александр Бречалов. Подчиненным нового руководителя представил 5 апреля полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич.