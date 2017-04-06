Комрат, Молдавия, 6 апреля, 2017, 19:06 — ИА Регнум. Спустя 23 года после принятия закона о статусе Гагаузской автономии многие ключевые статьи этого закона не выполняются властями Молдавии. Об этом заявила башкан (глава) Гагаузии Ирина Влах, выступая на XX Евразийском экономическом форуме в Стамбуле, передает корреспондент ИА REGNUM.

Гагаузы

«Складывается впечатление, что центральные власти считают предоставление широкой автономии гагаузам ошибкой прошлого, которую нужно непременно исправить», — сказала Влах.

По ее словам, пример Гагаузии является уникальным примером бескровного разрешения этнических конфликтов, когда, «находясь на грани братоубийственной войны в начале 90-х годов, гагаузские и молдавские политики нашли в себе мужество и договорились строить единую страну, в которой гагаузы обрели собственную государственность».

В то же время, отметила башкан, законы Гагаузии не принимаются во внимание ни Кишиневом, ни судебной системой Молдавии, в том числе судебными инстанциями на территории самой Гагаузии. «А сама Гагаузская автономия в системе государственного устройства Республики Молдова приравнена к простому району», — сказала Влах.

В качестве башкана Гагаузии она является членом правительства Молдавии, но при этом не имеет возможности блокировать даже те решения, которые напрямую касаются Гагаузии и идут вразрез с интересами региона.

Влах также обратила внимание на отсутствие представительства гагаузов в органах власти Молдавии, несмотря на то, что гагаузы составляют около 5% населения страны.

Справка ИА REGNUM :

19 августа 1990 года на I Съезде народных депутатов юга Молдавской ССР была провозглашена Гагаузская Республика, в то время как «Республика Молдова» появилась только 27 августа 1991 года. Власти Молдавии попытались силой подавить гагаузское движение за национальную независимость и направили в Гагаузию автоколонны с активистами Народного фронта Молдавии в сопровождении отрядов милиции. «Поход на Гагаузию» возглавил премьер-министр Молдавии Мирча Друк — один из лидеров Народного фронта Молдавии. Акция повлекла за собой жертвы среди населения Гагаузии. Эскалации конфликта удалось избежать благодаря вмешательству частей Вооруженных сил СССР и добровольцев из Приднестровской Молдавской Республики.

Просуществовав в качестве независимого государства 4 года, в 1994 году Гагаузия отказалась от курса на независимость, согласившись на статус автономии в составе Молдавии. При этом положения молдавского Закона об автономном статусе Гагауз Ери, касающиеся прав и полномочий Гагаузской автономии, вплоть до сегодняшнего дня не исполняются в полной мере и постоянно нарушаются молдавскими властями. В частности, официальный Кишинев подвергает сомнению положения закона о праве Гагаузии на внешнее самоопределение в случае утраты Молдавией независимости и право на участие в формировании внутренней и внешней политики Молдавии в вопросах, касающихся интересов Гагаузии, а все чаще и сам статус автономно-территориального образования, который Кишинев стремится понизить до уровня «обычного молдавского района».