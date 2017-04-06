Москва, 6 апреля, 2017, 18:59 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Вечер памяти жертв теракта в петербургском метро в Александровском саду

В день окончания траура по жертвам взрыва в метро Санкт-Петербурга, 6 апреля на Манежной площади в Москве прошло мероприятие, посвященное памяти жертв теракта.

Дарья Антонова ИА REGNUM Возложение цветов в память о жертвах теракта в петербургском метро

Вечер памяти открылся минутой молчания.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вечер памяти жертв теракта в петербургском метро в Александровском саду

Возле входа в Александровский сад была установлена большая сцена с изображением одного из символов Санкт-Петербурга — Медного всадника, и надписью «Питер, мы с тобой».

Дарья Антонова ИА REGNUM Зажжение свечей в память о жертвах терактах

Между сценой и площадью Революции были размещены несколько экранов с изображением разведенного моста, между пролетами которого помещена Спасская башня Московского Кремля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Цветы в память о жертвах теракта в петербургском метро

Участники вечера памяти вспомнили поименно всех погибших в теракте в метро Санкт-Петербурга 3 апреля.

Возле стелы города-героя Ленинграда в Александровском саду установлены фотографии мирных жителей, погибших в результате взрыва. Участники акции возложили цветы и венки к стеле и фотографиям погибших.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вечер памяти жертв теракта в петербургском метро в Александровском саду

«Хочется жить в таком обществе, в котором, если случается беда, все начинают помогать тем, кто в эту беду попал, — сказал журналистам российский политик Владимир Васильев, член оперативного штаба по освобождению заложников во время теракта в Театральном центре на Дубровке в Москве в 2002 году, — Нельзя недооценивать терроризм. Наше общество пытаются запугать и расколоть, но это невозможно. И Санкт-Петербург показал всему обществу прекрасный пример объединения и взаимопомощи в критической ситуации».

Дарья Антонова ИА REGNUM Вечер памяти жертв теракта в петербургском метро в Александровском саду

По мнению актера, режиссера и продюсера Федора Бондарчука, пришедшие на Манежную площадь в Москве выражают свою позицию «за гуманизм, за добросердие, за Питер, за то, как Питер проявил себя».

«Хочется быть вместе с теми людьми, кто так благородно проявил себя в этой трагедии, и поэтому я не мог сюда не прийти», — подчеркнул Федор Бондарчук.

«Террор — оружие трусов. Террористы воюют не с солдатами, не со своими обидчиками, они убивают мирных граждан», — заявил один из участников вечера памяти.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вечер памяти жертв теракта в петербургском метро в Александровском саду

«Люди приехали сюда на метро, а значит — мы не боимся, — подчеркнул в интервью одному из телеканалов уроженец Санкт-Петербурга, политик Сергей Боярский, — Так устроен мир, что нас объединяют беды. Чтобы мы знали, что мы готовы помочь друг другу. У терроризма нет границ. Но нет границ и у скорби, и у поддержки».

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов почтил жертв теракта в петербургском метро

По данным ГУВБ Москвы, на Манежной площади в вечере памяти жертв теракта 3 апреля приняли участие более 50 тысяч человек.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вечер памяти жертв теракта в петербургском метро в Александровском саду

Мероприятие прошло при соблюдении особых мер безопасности. В районе Манежной площади дежурили усиленные наряды полиции и Росгвардии.

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