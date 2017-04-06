Москва, 7 апреля, 2017, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 7 апреля, правительственный законопроект о запрете на посещение РФ иностранным фанатам, нарушавшим общественный порядок на массовых мероприятиях за границей, Госдума обсудит в окончательном, третьем чтении, сообщает ИА REGNUM. Санкции ужесточаются в преддверии проведения в стране Кубка конфедерации в 2017 году и Чемпионата мира по футболу в 2018 году.

Футбольный фанат

В два раза по сравнению с ныне действующими увеличиваются штрафы за нарушение запрета на посещение мест официальных спортивных соревнований в дни их проведения — с 20 тыс. — 25 тыс. рублей до 40 тыс. — 50 тыс. рублей. При этом в качестве альтернативной меры сохраняется возможность ареста на срок от 10 до 15 суток.

Одновременно вводится административная ответственность за «грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований» в виде штрафа в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей или ареста на срок до 15 суток с наложением запрета на посещение спортивных матчей на срок от 1 года до 7 лет. При этом под грубым нарушением понимаются действия, «создающие угрозу безопасности, жизни, здоровью лиц, находящихся в месте проведения официального спортивного соревнования или на прилегающей к нему территории», а также повлекшие прекращение спортивного матча.

Санкции для иностранных болельщиков-нарушителей

Если иностранный гражданин или лицо без гражданства будет некорректно вести себя на футбольном матче, его ждет штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей с выдворением из страны или арест на срок до 15 суток с последующим выдворением. При этом суд будет вправе заменить выдворение из страны штрафом в размере от 40 до 50 тыс. рублей или наложением запрета официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от 1 года до 7 лет.

В период проведения международных спортивных мероприятий не разрешается въезд в Россию иностранным болельщикам, если имеется информация о фактах нарушения ими общественного порядка при проведении публичных, спортивных, зрелищных или иных массовых мероприятий за пределами или на территории РФ.

Также фанатам будет запрещен въезд в РФ, если имеется информация об их намерении совершить противоправные деяния на спортивных мероприятиях.