Москва, 6 апреля, 2017, 18:42 — ИА Регнум. Корабельная минно-заградительная группа Северного флота провела учения на полигонах боевой подготовки в Баренцевом море, сообщает пресс-служба флота.

Mil.ru Корабли Северного флота

Большие десантные корабли «Георгий Победоносец» и «Александр Отраковский» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота отработали постановку противолодочных минных заграждений. Постановку учебных мин обеспечивал морской тральщик «Машинист».

После завершения минной постановки все учебные мины были подняты на борт тральщика.

Кроме того, экипажи кораблей отработали выполнение задач по защите от оружия массового поражения в открытом море, выполнив нормативы по герметизации корпусов кораблей и по проведению спецобработки поверхностей кораблей от радиационного загрязнения.

При стоянке на рейде экипажи «Александра Отраковского» и «Георгия Победоносца» выполнили учебные задачи по противоподводно-диверсионной обороне своих кораблей.